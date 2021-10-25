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Ру Тат
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25 октября 2021  16:25

Президент Татарстана осмотрел грузовые самолеты ГК «Волга-Днепр»

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел грузовые самолеты группы компаний «Волга-Днепр» на территории международного аэропорта «Казань», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов ознакомился с техническими таких воздушных судов, как Боинг — 737, Боинг — 747 и Ан-124 «Руслан», а также понаблюдал за их разгрузкой. 

Татарстан сотрудничает с ГК «Волга-Днепр» в рамках соглашения, которое было подписано на полях авиасалона «МАКС-2021». «Волга-Днепр» использует казанский аэропорт в качестве одного из аэропортов на территории РФ для выполнения транзитных и коммерческих рейсов.

#рустам минниханов
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