Президент Татарстана осмотрел грузовые самолеты ГК «Волга-Днепр»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел грузовые самолеты группы компаний «Волга-Днепр» на территории международного аэропорта «Казань», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов ознакомился с техническими таких воздушных судов, как Боинг — 737, Боинг — 747 и Ан-124 «Руслан», а также понаблюдал за их разгрузкой.

Татарстан сотрудничает с ГК «Волга-Днепр» в рамках соглашения, которое было подписано на полях авиасалона «МАКС-2021». «Волга-Днепр» использует казанский аэропорт в качестве одного из аэропортов на территории РФ для выполнения транзитных и коммерческих рейсов.