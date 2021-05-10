Президент Татарстана оценил ход посевной в Спасском районе

Посевные работы в Спасском районе Татарстана близки к завершению. На 10 мая работы завершены на 73%. Такие данные были представлены Президенту РТ Рустаму Минниханову на встрече с представителями сельхозотрасли муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В настоящее время в республике засеяно 31,8 тыс. га площадей из 43,5 тыс. га прогнозных. Как рассказал глава Спасского района Фаргат Мухаметов, все хозяйства обеспечены и семенами, и топливом. Уже полностью завешены подкормка и боронование многолетних трав, озимых культур. Под урожай 2021 года аграриям района удалось накопить 64 кг минеральных удобрений на один гектар.

На долю инвесторов — КВ-Агро и Поволжской зерновой компании — в муниципалитете приходится 37% пашни. Оставшиеся 63% занимают ООО, КФХ и ЛПХ. По итогам прошлого года в растениеводстве Спасский район занял 19-е место — урожайность зерновых здесь держалась на отметке в 30 ц/га.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, прибывший в муниципалитет вместе с Президентом РТ, порекомендовал аграриям увеличить площадь сидеральных паров и число растворных узлов. Данные меры помогут повысить отдачу пашни.

Рустам Минниханов уделил внимание сфере животноводства. В настоящее время в Спасском районе насчитывается 4,8 тыс. голов КРС, в том числе 1,7 тыс. дойных коров. За первые три месяца 2021 года было произведено 2 тыс. тонн молока. По надою на одну корову район занимает лишь 34-е место в республике. Президент РТ призвал руководство муниципалитета активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства, поддерживать малые формы хозяйствования.

В разговоре с работниками АПК он напомнил о важности соблюдения антикоронавирусных мер, рекомендованных Роспотребнадзором. При этом самая действенная из них, подчеркнул Минниханов, — это вакцинация.

В завершение визита он посетил поселок Мартышачий, где находится крестьянско-фермерское хозяйство Игоря Планина. КФХ занимается производством мяса, молока, а также продукции растениеводства. Посевные площади составляют 5 тыс. га, в 2020 году фермеру удалось достись урожайности зерна 51 ц/га. На животноводческой ферме содержится 260 голов скота, в частности 118 дойных коров. За прошлый год здесь было произведено 542 тонны молока.

Рустам Минниханов осмотрел парк сельхозтехники, производственную базу КФХ. Игорь Планин рассказал, что планирует обустроить собственную зерносушилку к началу уборочной кампании.