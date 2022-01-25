Президент Татарстана обсудил совместные проекты с главой Куйбышевской железной дороги

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов Куйбышевской железной дороги и Республикой Татарстан, а также в целом развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры.

Кроме того, оказались затронуты организация пригородных пассажирских перевозок на территории Татарстана и развитие вокзальных комплексов в городах республики.

Президент РТ поблагодарил руководство Куйбышевской железной дороги за сотрудничество и напомнил, что развитие железнодорожной инфраструктуры региона сейчас является одним из факторов дальнейшего роста промышленного потенциала.

Во встрече также приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, помощник Президент РТ Альберт Нафигин, руководитель Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Кабмина РТ Ильдар Сибгатуллин и другие официальные лица.