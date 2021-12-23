Президент Татарстана назвал промышленные парки, работающие неэффективно

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал промышленные парки республики, которые работают неэффективно. Об этом он рассказал на XVI съезде Совета муниципальных образований РТ.

Руководитель республики отметил, что в Татарстане функционируют 94 промпарка, работают 1,5 тыс. резидентов, создано более 39 тыс. рабочих мест.

«Но не везде их эффективность одинаковая. Следует обратить внимание на работу промпарков “Актаныш”, “Буинск”, промпарк Новошешминского района и “Золотая Долина” в Алькеевском районе. Главам муниципалитетов, Министерству экономики нужно обратить внимание на этот вопрос. Вы должны требовать, заниматься, ведь это рабочие места, новые производства, товарооборот. Поэтому эту тему возьмите под свой контроль», – сказал Президент РТ.

При этом Минниханов заметил, что этот год при всей его сложности Татарстан завершает позитивно. По его словам, ожидается, что валовой региональный продукт республики составит 103,8%, индекс промышленного производства – 108,3%, объем строительных работ – 103,1%, оборот розничной торговли – 106,2%, инвестиции в основной капитал – 660 млрд рублей.

«Реализуются крупные инвестиционные проекты, хорошо себя показывают ТОСЭР, активно развиваются особые экономические зоны, промышленные и индустриальные площадки», – подчеркнул Президент РТ.