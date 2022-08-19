Минниханов об отстающих ссузах: «Начинаем говорить о ликвидации – сразу все вспоминаете!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал колледжи и техникумы, которые сильно отстают по набору студентов и качеству их подготовки. При большом количестве ссузов в республике остается дефицит специалистов во многих областях экономики – в частности, в сельском хозяйстве и машиностроении, подчеркнул он.

В числе отстающих по выполнению госзадания оказались Актанышский технологический техникум, Буинский ветеринарный техникум, Лениногорский политехнический колледж, Мензелинский педагогический колледж и Нурлатский аграрный техникум. По словам Минниханова, ссузы должны учитывать демографическую ситуацию при приеме абитуриентов и плотно взаимодействовать с работодателями.

«Когда встает вопрос о реорганизации, сокращении или ликвидации организации, главы сразу все вспоминают, и начинаются хождения. Я не знаю в чем здесь причина – неправильное планирование или неспособность кадров, которые там работают», – подчеркнул Президент РТ на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

Готовить студентов профучреждения должны в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, добавил он. «Мы продолжаем программу создания отраслевых ресурсных центров, на сегодня их 45, – отметил руководитель республики. – В колледжах и техникумах созданы условия для получения профессии молодым людям с ограниченными возможностями здоровья».

Сегодня система профессионального образования набирает популярность у молодежи, однако, несмотря на это, дефицит специалистов сохраняется, добавил Минниханов. Он поручил Минобру РТ проанализировать все причины сложившейся ситуации и найти решение проблемы. «Учебные заведения должны работать во благо», – подытожил Президент РТ.