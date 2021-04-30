Президент Татарстана и вице-премьер Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Гость находится с рабочей поездкой в Казани, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между сторонами достиг 107 миллионов долларов. Перспективными являются такие отрасли, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобилестроение, судостроение, авиастроение. Безусловным приоритетом считается и развитие сотрудничества в культурной сфере.

Туркменистан — один из самых крупных потребителей автотехники марки «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Автопарк в стране насчитывает более 9 тыс. единиц. Здесь также представлена практически вся серийная линейка грузовиков КАМАЗа.

ПАО «Татнефть» сотрудничается с Туркменистаном начиная с 2008 года. 25 января этого года в зарубежном филиале татарстанской компании запущено производство по ремонту б/у насосно-компрессорных труб.

По линии Казанского вертолетного завода в 2020-21 годах поставлены один вертолет Ми-17-1В в медицинском варианте исполнения и один вертолет АНСАТ в медицинском варианте исполнения.

Фото: пресс-служба Президента РТ.