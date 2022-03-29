Президент Татарстана и руководство Al Rais обсудили сотрудничество в сфере туризма

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством компании Al Rais («Аль Раис»), которая была основана в 1977 году и является одним из самых авторитетных и надежных туристических брендов в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и компанией Al Rais», — говорится в сообщении.

Минниханов отметил, что республика обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные объекты национального, культурного и исторического наследия, включая три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы рассматриваем индустрию туризма, как одну из важнейших отраслей экономики нашей республики», — сказал Президент РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В 2021 году регион посетили 3,3 млн туристов, ведется большая работа по развитию туристической инфраструктуры, увеличению прямых рейсов.

«У нас хороший опыт сотрудничества с ОАЭ — компания „Флайдубай“ много лет осуществляет полеты в Казань. Были бы рады возможности сотрудничества с вашей компанией „Аль Раис“», — сказал Минниханов.

Он сообщил, что Татарстан — самая северная часть мусульманского мира. В мае в республике будут организованы праздничные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Участники встречи обсудили перспективные направления для дальнейшего взаимодействия.

Президент РТ принимает участие в Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае.