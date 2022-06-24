Президент Татарстана и глава Якутии обсудили перспективные для сотрудничества сферы

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Сегодня Якутия — один из динамично и успешно развивающихся регионов России, сказал Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

Приветствуя коллегу, Минниханов начал со слов поздравления со столетием образования Якутской АССР.

«Достижения республики — результат плодотворного труда многих поколений якутян», — сказал он и выразил надежду на то, что проводимые в Якутске Дни Татарстана оставят такие же яркие впечатления, как и Дни Якутии, которые прошли в прошлом году в столице РТ.

Минниханов напомнил, что в последние годы товарооборот между двумя регионами приблизился к уровню 4 млрд рублей.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве предприятий нефтегазохимической отрасли, машиностроения, судостроения, агропромышленного комплекса, а также в расширении поставок продуктов питания», — сказал он.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Среди перспективных направлений взаимодействия — сфера информатизации и поставок вычислительной техники. Минниханов отметил, что в этой связи делегации Якутии было бы интересно посетить Международный цифровой форум Kazan Digital Week.

Также Президент Татарстана поблагодарил Айсена Николаева за поддержку деятельности татарской общины в регионе. Сегодня тут проживает более 8 тыс. татар.

Глава Республики Саха обратил внимание, что Якутия по прошлому году заняла 9-е место по экспорту IT-продуктов.

«Наше взаимодействие в сельском хозяйстве перспективное. Много специалистов из Татарстана приехало, нам очень интересны и важны ваши компетенции в этом направлении», — отметил руководитель региона, добавив, что республика также заинтересована в развитии рынка газомоторного топлива.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время Якутск и Казань свяжут прямые авиарейсы.

В заключение встречи Айсен Николаев вручил Рустаму Минниханову первую медаль в честь 100-летия образования Якутской АССР, передает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.