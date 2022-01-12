Президент Татарстана анонсировал крупные события в Год празднования 1100-летия ислама

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Республиканского организационного комитета анонсировал крупные события в год празднования принятия 1100-летия ислама.

По его словам, состоятся различные международные мероприятия, в том числе по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества.

«Ключевыми мероприятиями, посвященными празднованию юбилея, станут „Изге Болгар җыены“, международный экономический форум KazanSummit 2022, всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка строительства соборной мечети. Конференции, выставки, круглые столы и другие научные и культурные мероприятия пройдут как в республике, так и по всей стране и в ее столице Москве. Символично, что юбилейные мероприятия пройдут в Год культурного наследия народов России, объявленный указом Президента страны 30 декабря 2021 года», — отметил руководитель РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что празднование памятной даты является давней традицией для Татарстана и мусульманской уммы страны. Впервые мероприятия «Изге Болгар җыены», приуроченные ко дню принятия ислама, были проведены в Болгаре еще в 1989 году по инициативе муфтия Талгата хазрата Таджуддина.

«С тех пор было многое сделано для сохранения наследия наших предков. Благодаря деятельности фонда „Возрождение“ проведены масштабные историко-археологические исследования; реставрация объектов культурного наследия на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника», — сказал руководитель.

Также он напомнил, что в 2010 году День официального принятия ислама Волжской Булгарией (21 мая) был включен Госсоветом республики в перечень праздничных и памятных дат Республики Татарстан. Также результатом большой кропотливой работы стало включение архитектурного комплекса древнего Болгара в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.

«Помимо возрождения древних памятников, на территории Болгара возведены новые культурные объекты, которые символизируют духовную связь с историческим выбором предков. Это и памятный знак, где находится один из самых больших печатных Коранов в мире, и Музей Болгарской цивилизации, и другие объекты. Огромную роль в этом сыграл первый Президент республики Минтимер Шарипович Шаймиев», — подчеркнул руководитель Татарстана.