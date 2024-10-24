Президент Таджикистана рассказал о резолюции «Десятилетие укрепления мира»

Сегодня мы являемся свидетелями противоречивых геополитических процессов. Возрастает угроза международного терроризма, экстремизма, радикализма, киберпреступности, незаконного оборота оружия и наркотиков.

Противодействовать этому можно только при наличии ясной и последовательной стратегии, сообщил сегодня на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Текущие реалии международной обстановки подтверждают актуальность нашей встречи для совместного строительства лучшего мира. Очевидно, что достижение этой цели возможно только через укрепление равноправного межгосударственного сотрудничества и совместное стремление наших стран к формированию более справедливого миропорядка», - отметил он.

По словам Президента Таджикистана, необходима консолидация усилий для обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности, достижения устойчивого развития.

«Исходя из этого, на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН я предложил мировому сообществу принять специальную резолюцию «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений. Рассчитываем на поддержку данной инициативы», - сообщил Эмомали Рахмон.