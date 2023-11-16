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Руc Тат
Политика 16 ноября 2023 12:27

Президент Таджикистана посетит Россию на следующей неделе

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На следующей неделе в Москву прилетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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#Эмомали Рахмон #Дмитрий Песков #рабочий визит
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