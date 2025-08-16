Президент «Сьона» рассказал, что Миранчук ведет переговоры с другим клубом

Фото: fcsion.ch

Президент «Сьона» Кристиан Константен рассказал, что полузащитник команды Антон Миранчук ведет переговоры с другим клубом.

«Он ведёт переговоры по контракту [с другим клубом]. Но решать будет он сам», – сказал Кристантен «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Миранчука хотят видеть в московском «Динамо».

Антон играет за «Сьон» с сентября 2024 года. За клуб он отыграл 24 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал три передачи.