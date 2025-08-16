news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 августа 2025 17:14

Президент «Сьона» рассказал, что Миранчук ведет переговоры с другим клубом

Читайте нас в
Телеграм
Президент «Сьона» рассказал, что Миранчук ведет переговоры с другим клубом
Фото: fcsion.ch

Президент «Сьона» Кристиан Константен рассказал, что полузащитник команды Антон Миранчук ведет переговоры с другим клубом.

«Он ведёт переговоры по контракту [с другим клубом]. Но решать будет он сам», – сказал Кристантен «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Миранчука хотят видеть в московском «Динамо».

Антон играет за «Сьон» с сентября 2024 года. За клуб он отыграл 24 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал три передачи.

#фк динамо #спорт #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

15 августа 2025
Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

15 августа 2025