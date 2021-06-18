Президент Швейцарии: Я ценю прямоту Путина, он не ходит вокруг да около

После российско-американского саммита Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о своих впечатлениях от встречи со президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Об этом сообщают «Известия».

По мнению главы Швейцарии, во время саммита было видно, что между Путиным и Байденом «между ними как людьми все складывается хорошо».

Отдельно Пармелен выделил прямоту Президента России, отметив, что ценит в нем это качество. «Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около», — подчеркнул он.