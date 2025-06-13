Президент США заявил о звонках из Ирана с предложением заключить ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители иранских властей после израильских ударов начали самостоятельно выходить на контакт с Вашингтоном, стремясь возобновить переговоры по ядерной программе. Об этом он сообщил 13 июня в интервью телеканалу NBC.

«Они сами звонят мне и хотят говорить», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о причинах, по которым Тегеран мог бы пойти на заключение соглашения после атак со стороны Израиля.

По словам американского лидера, переговоры ведутся с теми же представителями Ирана, с которыми США контактировали ранее. При этом он отметил: «Многие из них уже мертвы».