Президент США заявил о важности личного диалога между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп предложил организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским, а затем при необходимости присоединиться к переговорам лично, чтобы довести процесс до конца. Его слова приводит «ТАСС».

Американский лидер отметил, что для достижения результата стороны должны выстроить отношения, иначе переговоры потеряют смысл. Он подчеркнул, что его цель – добиться завершения конфликта на Украине.

Трамп добавил, что его телефонный разговор с Путиным после встречи по Украине в Белом доме он считает очень успешным.