Президент США предложит Путину создать создать международную систему кибербезопасности

Президент США Джо Байден планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности. Об этом сообщают «РИА новости».



«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», — сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме.



Ранее Байден заявил о непричастности Кремля к резонансной кибератаке на Colonial Pipeline. Но у США есть основания подозревать, что хакеры могут находиться в России, отметил Байден.