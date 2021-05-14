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Ру Тат
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14 мая 2021  03:05

Президент США предложит Путину создать создать международную систему кибербезопасности

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Президент США Джо Байден планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности. Об этом сообщают «РИА новости». 


«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», — сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме.


Ранее Байден заявил о непричастности Кремля к резонансной кибератаке на Colonial Pipeline. Но у США есть основания подозревать, что хакеры могут находиться в России, отметил Байден.

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