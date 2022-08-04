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Спорт
4 августа 2022  19:23

Президент США Джо Байден призвал РФ немедленно освободить баскетболистку Грайнер

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Президент США Джо Байден прокомментировал приговора задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

В своем официальном заявлении Байден назвал назвал приговор неприемлемым и призвал РФ немедленно освободить спортсменку.

«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это еще одно напоминание того, что мир уже знает – Россия ошибочно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она вернулась к своей жене, любимым, друзьям и команде», — цитирует официальный сайт  Белого дома «Р-Спорт».

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

#баскетбол
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