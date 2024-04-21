Президент Сирии: США наживаются на конфликтах, а расплачиваются за итоги - другие

Америка наживается на конфликте между Палестиной и Израилем, наблюдая со стороны за огромным хаосом. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что под словом «Америка» имеет ввиду не только Соединенные Штаты, но и весь Запад в частности, так как все западные страны находятся под полным контролем США.

«С любого конфликта Америка наживается, а потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар», - говорит сирийский политик.

Асад также добавил, что Соединенные Штаты руководствуются принципом «разделяй и властвуй», поэтому для них станет выгодным любой конфликт.

Однако подобный контроль – это некий шантаж, поэтому поведение американской власти можно считать аморальный, продолжил президент Сирии. Причем расплачиваться за итоги конфликта приходится другим странам, а Америка может его только превратить в опасную хроническую болезнь, резюмировал Асад.