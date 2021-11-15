Президент Сербии: Владимир Путин — это тот, кто возвысил Россию

Президент Владимир Путин — «это сила России», поделился в интервью для «Соловьев.Live» сербский лидер Александр Вучич. Он рассказал, что уже не раз проводил переговоры с коллегой и «для Сербии это были всегда очень важные встречи».

«Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», — рассказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что сейчас в кабинете главы государства ведется подготовка к будущей встрече с российским лидером. По его мнению, в беседе с Владимиром Путиным он всегда может «многое услышать» и приобрести опыт.