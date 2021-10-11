Президент Сербии попросил у Путина самой низкой в Европе цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обратился к российским властям с просьбой о самой низкой в Европе цене на газ. Об этом сообщает Interfax.

«Я попросил министра Лаврова, чтобы он передал просьбу Президенту Путину, попросил (вице-премьера РФ Юрия) Борисова, и мне не стыдно это признать: мы надеемся, что в Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе», — сказал Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

Президент Сербии подробно объяснил, как рост цен на газ в европейских странах вызовет рост цен не только на продукты, но и «вообще на все», он спрогнозировал такой рост на 25%.

Кроме того, Вучич отметил, что Сербия находится в более выгодном положении по сравнению с другими странами, потому что ей «хватило смелости построить газопровод».