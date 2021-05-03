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Ру Тат
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3 мая 2021  21:15

Президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии Covid-19

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Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба сербского лидера по результатам его встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

«Президент Вучич поблагодарил за поддержку, которую Россия оказывает Сербии во время пандемии, констатировав, что производство „Спутника V“ внесет вклад в обеспечение иммунизации населения в предстоящий период», — цитирует ТАСС пресс-службу Президента. 

На встрече стороны обсудили российско-сербские инфраструктурные проекты и региональную повестку. Александар Вучич и Александр Боцан-Харченко согласились, что празднование Дня Победы должно пройти в соответствии с эпидситуацией. Они подчеркнули, что борьба за историческую правду продолжается вопреки попыткам ее пересмотра — эти попытки «полностью неприемлемы для всех народов», которые понесли огромные жертвы в борьбе с фашизмом.

Также Александар Вучич поздравил Владимира Путина и патриарха Кирилла с Пасхой и попросил передать всем православным христианам в РФ искренние пожелания мира, доброго здоровья и всяческого развития. 

3 февраля главы двух государств обсудили по телефону выпуск вакцины «Спутник V» на территории Сербии. При помощи специалистов из России республика построит необходимые объекты и будет самостоятельно производить препарат. В мае планируется начать расфасовку российской вакцины, а до конца года — запустить полноценное производство.

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