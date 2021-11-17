Президент Сербии планирует предложить Путину договор о поставках газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен просить у российского коллеги Владимира Путина договор о ежегодных поставках 3 млрд куб. метров газа сроком на 10 лет. Об этом сербский лидер рассказал в эфире TV Happy.

Вучич поделился, что 24 ноября планирует посетить Москву, а на следующий день — провести переговоры с Президентом России. Одной из тем обсуждения должны стать поставки газа: их стоимость, сроки и объемы. В настоящее время Сербия получает топливо по цене 270 долларов за тысячу кубов, однако этот контракт истекает в конце 2021 года.

«Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по 3-4 млн куб. метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии», — добавил Президент Сербии.

Так, перечислил он, 1,8 млн куб. метров в сутки приходятся лишь на ТЭЦ Нови-Сад, при этом потребление газа в стране растет.

«Мы сейчас будем просить Президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по 3 млрд куб. метров в год», — заметил Вучич.

Помимо этого, планируется увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 млн куб. метров.