Президент Сербии: Если Запад не примет условия Путина, мир окажется в аду

Президент Сербии Александр Вучич призвал мировых лидеров прислушаться к предложениям российского лидера Владимира Путина по вопросу конфликта на Украине. В противном случае, по его мнению, мир окажется в аду.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — передает его слова агентство Sputnik. О каком именно предложении идет речь, он не сказал.

Ранее Вучич уже предупреждал об опасности перетекания украинского конфликта в общемировой. По его мнению, «весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией».

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию в Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Владимир Путин.