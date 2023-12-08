Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев: «Путин для всей России, как отец родной»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился с «Татар-информом» мыслями о решении Президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах.

«В нынешней ситуации это единственно правильный вариант. Он наш лучший, мы в него верим, любим.

Сегодня сложилась такая ситуация, и он единственный человек, в которого верит страна и который может довести дело до победы. Он для всей России как отец родной.

Народ верит в него, и он суперответственный человек, разбирается во всех деталях, даже самых мелких. От житейских деталей, до глобальной политики. Он сегодня политик номер один в мире. Это однозначно. Положа руку на сердце, я могу это смело говорить, тут нет никаких слов лести. Это правда и еще раз правда», - сказал спортивный функционер.

Также Ренат Алексеевич объяснил, почему решение журнала Time не выбирать Владимира Путина человеком года не имеет значения для России.

«У нас давно идет своя политика. Хорошо, что мы взялись за свою страну, и думаем о нашей стране по-хозяйски. И понимаем, что кроме нас самих нам никто не поможет и президент понимает это лучше всех. Мы все верим в положительные сдвиги, верим в успех наших спортсменов. Надо это только беречь, сохранить и идти дальше к победам», — подчеркнул Ренат Лайшев.