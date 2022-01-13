Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев о рекорде Валиевой: «Камила гениальна»

Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на победу Камилы Валиевой в короткой программе чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Отметим, что уроженка Казани является воспитанницей школы «Самбо-70» и занимается в группе Этери Тутберидзе.

«Камила Валиева гениальна! Не удивлён, что ей удаётся бить рекорд за рекордом. Главное, чтобы послезавтра в произвольной программе всё было хорошо. Очень довольны выступлением Камилы в короткой программе. Мы смотрим в школе, за всех очень переживаем и болеем», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Отметим, что сегодня Валиева установила мировой рекорд в коротких программах. Валиева побила свой же мировой рекорд, который был установлен в ноябре на этапе Гран-при. Таким образом, спортсменка установила все мировые рекорды в женском одиночном катании — по сумме двух программ, а также в короткой и произвольной.