Президент «Самбо-70» Лайшев заявил, что Валиева выступит на российских соревнованиях

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал допинговый скандал с участием Камилы Валиевой и заявил, что несмотря ни на что казанская фигуристка еще выступит на российских соревнованиях.

«Не хочу говорить заранее. Она сейчас тренируется и находится в хорошей форме. Мы понимаем приблизительно, что ждать нам от всего этого. Но что будет, то будет, мы готовы к любым проблемам. Она закалённая борьбой спортсменка, закалённая отношением людей с западного мира. Тем, как они к относятся к нашим спортсменам. Я уверен, что мы увидим её на российских соревнованиях. Желаю ей стойкости и успехов, радовать болельщиков.

Она всегда в форме, однозначно была бы лидером мировых рейтингов. Она только недавно пришла в большой спорт и ей приходится сталкиваться со всеми тяжестями не только тренировочного процесса, но и давления со стороны запада. Она всё это выдерживает и снова показывает свой высокий уровень», – заявил Лайшев в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал о подготовке Камилы Валиевой к старту нового сезона.