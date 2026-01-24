Президент Румынии выступил против референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан высказался против проведения референдума об объединении страны с Молдавией, указав, что такой шаг невозможен без четко выраженной воли со стороны самой Республики Молдова. Его слова приводит «ТАСС».

Выступая перед журналистами в городе Фокшань, где он участвовал в торжествах по случаю Дня объединения, глава государства отметил, что инициатива неуместна до тех пор, пока в Молдавии нет соответствующего общественного запроса. Он подчеркнул, что Бухарест продолжает поддерживать соседнюю страну на пути к вступлению в Европейский союз.

По словам Никушора Дана, вопрос возможного объединения относится исключительно к компетенции граждан Республики Молдова. Он заявил, что Румыния уважает выбор, который делают молдавские граждане в отношении своего будущего, и готова действовать в соответствии с их волей, если она изменится.

Тема вновь оказалась в центре внимания после заявления президента Молдавии Майи Санду, сделанного 12 января. Тогда она сообщила, что поддержала бы ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией в случае проведения соответствующего референдума.

Призывы к объединению чаще звучат со стороны румынских политиков, где, согласно опросам, эту идею поддерживает большинство населения. В Молдавии же, по данным социологических исследований, за объединение с Румынией выступает около трети жителей. Правительство республики официально не реагирует на подобные инициативы, исходящие из Бухареста и от унионистских молдавских партий.

Исторически идея объединения восходит к январю 1859 года, когда полковник Александру Иоан Куза был избран правителем одновременно Валахии и Молдовы.

Это событие фактически положило начало объединению двух княжеств и в румынской историографии получило название «малого объединения» – в отличие от Великого объединения с Трансильванией в 1918 году. Дата избрания Кузы в Валахии – 24 января – ежегодно отмечается в Румынии как День объединения.