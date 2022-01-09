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Спорт
9 января 2022  17:55
Арсений Каримов

Президент «Рубина» Рустем Сайманов вошел в топ-7 влиятельных людей в российском футболе

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Президент «Рубина» Рустем Сайманов занял седьмое место в рейтинге самых влиятельных людей в российском футболе. Рейтинг опубликовал Sports.ru.

Опрос проводился анонимно среди 143 руководителей клубов, игроков и тренеров, врачей, судей, журналистов и других людей, связанных с футболом. 

Первое место занял президент РФС Александр Дюков, второе — президент «Краснодара» Сергей Галицкий, а замкнул тройку президент ЦСКА Александр Гинер.

#фк рубин #рустем сайманов
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