Президент «Рубина» Рустем Сайманов вошел в топ-7 влиятельных людей в российском футболе

Президент «Рубина» Рустем Сайманов занял седьмое место в рейтинге самых влиятельных людей в российском футболе. Рейтинг опубликовал Sports.ru.

Опрос проводился анонимно среди 143 руководителей клубов, игроков и тренеров, врачей, судей, журналистов и других людей, связанных с футболом.

Первое место занял президент РФС Александр Дюков, второе — президент «Краснодара» Сергей Галицкий, а замкнул тройку президент ЦСКА Александр Гинер.