Президент Татарстана встретился с управляющим директором ПАО «Туполев»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего стратегического развития Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», в частности, масштабный проект по возобновлению серийного производства Ту-160, модернизация производственных площадок и исполнение госконтрактов.

Напомним, что в сентябре 2021 года Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО «Туполев».