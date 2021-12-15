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Официальная хроника
15 декабря 2021  12:00

Президент Татарстана встретился с управляющим директором ПАО «Туполев»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Фото: пресс-служба Президента РТ.  

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего стратегического развития Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», в частности, масштабный проект по возобновлению серийного производства Ту-160, модернизация производственных площадок и исполнение госконтрактов.

Напомним, что в сентябре 2021 года Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО «Туполев». 

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