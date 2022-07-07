Президент РТ встретился с росгвардейцами, вернувшимися сегодня из зоны СВО на Украине

Сегодня в Казань вернулись росгвардейцы, которые выполняли служебно-боевые задачи во время спецоперации на Украине. Военнослужащих встречали от самых границ республики до центра Казани. Колонну спецтехники приветствовали жители республики, волонтеры и общественные организации с флагами и знаками Победы.

В столице республики прошла торжественная встреча по случаю возвращения росгвардейцев. В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Военнослужащих тепло и радостно встречали их родные и близкие. Минниханов поздравил росгвардейцев с успешным выполнением боевых задач, а также отметил, что во время спецоперации российская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина достойно продолжает славные боевые традиции поколения победителей.

«Растёт оборонный потенциал и престиж Вооруженных Сил России. Выбрав путь служения Родине и народу, солдаты и офицеры, среди которых уроженцы и воспитанники республики Татарстан, проявляют героизм, защищая мир ценой собственной жизни. Уверен, каждый из вас осознаёт ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей. Победа непременно будет за нами!» – подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, к военнослужащим также обратился начальник Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по РТ Рустем Гумеров. Он отметил, что прибывшие сегодня росгвардейцы не раз рисковали своей жизнью, вставая на защиту мирных граждан, а также все это тяжелое время оставались верны отечеству.

Президент Татарстана и начальник Управления Росгвардии по РТ вручили государственные награды республики Татарстан и ведомственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстана.