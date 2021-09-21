Президент РТ встретился с основателем фонда Fort Ross Ventures

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем фонда Fort Ross Ventures Виктором Орловским, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча прошла в рамках международного форума Kazan Digital Week 2021 на площадке «Казань Экспо».

«Обсуждались вопросы цифровизации промышленности, роль венчурного капитала и стартапов в современной экономике, тема технологических и бизнес трендов 2021-2035 годов», — говорится в сообщении.