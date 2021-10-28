Президент РТ встретился с членом сенегальского оргкомитета по юношеским Олимпийским играм

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с членом оргкомитета Республики Сенегал по юношеским Олимпийским играм — бизнесменом Каримом Арати. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства Татарстана, стороны затронули вопросы развития и популяризации спорта, поддержки спортивных мероприятий. Участие во встрече принял мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © tatarstan.ru

Сенегал в 2026 году примет летние юношеские Олимпийские игры. Они пройдут в столице страны Дакаре.

Ранее сенегальская делегация во главе с президентом Ассоциации мэров Сенегала Алиулом Саллом посещала Татарстан 7 июня 2017 года. Сам Рустам Минниханов, еще будучи Премьер-министром РТ, посещал Республику Сенегал в 2004 году.