Президент РТ вручил полицейским ключи от 63 новых автомобилей

Ключи от новых 63 автомобилей вручил полицейским Президент Татарстана Рустам Минниханов. Торжественная церемония состоялась сегодня у главного здания ГИБДД республики в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

15 автомобилей «Лада Веста» были переданы инспекторам ГИБДД, 41 «Нива» — участковым уполномоченным полиции, а 7 машин «УАЗ Патриот» получили сотрудники патрульной постовой службы.

Фото: © Елена Саляхова

Рустам Минниханов обратился к сотрудникам полиции и поблагодарил их за хорошую службу.

«Выражаю слова огромной благодарности за ту работу, которую вы проводите по обеспечению безопасности и стабильности на территории нашей республики. Отдельные слова благодарности я выражаю сотрудникам органов внутренних дел, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Новые автомобили должны повысить вашу боеготовность, оперативность и облегчить ваш труд», — обратился Рустам Минниханов.

Фото: © Елена Саляхова

Глава МВД по РТ Артем Хохорин в свою очередь отметил, что сейчас полицейские могут воспользоваться новейшими технологиями, что существенно облегчает работу и помогает в борьбе с преступностью. Он поблагодарил Президента республики за новые автомобили.

Фото: © Елена Саляхова

«Это стало хорошей традицией, что в честь нашего профессионального праздника мы получаем большие партии машин и вручаем их сотрудникам. Нам грех жаловаться по вопросу оснащенности. Если вспомнить 90-е годы, когда не хватало даже бумаги, то сейчас органы внутренних дел Татарстана оснащены на самом высочайшем уровне. Выражаю слова благодарности руководству республики за постоянную поддержку», - отметил глава ведомства.

Фото: © Елена Саляхова

Фото: © Елена Саляхова



