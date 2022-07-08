Президент РТ вручил ключи от 16 автолавок организациям потребкооперации

На международной агропромышленной выставке «Агроволга 2022» Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил 16 спецмашин, автолавок и хлебовозок, организациям потребительской кооперации республики. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сельские территории должны получать такую важную государственную услугу, как торговля, а также другие формы обслуживания населения. Конечно, здесь огромную роль играет Татпотребкооперация. Мы эту систему сохранили», — сказал на церемонии Минниханов.

По его словам, в настоящее время 121 автомобиль обеспечивает выездную торговлю. «Они все работают по графику. Есть различные формы поддержки, и эта работа очень важна. Новые машины — это новая жизнь», — подчеркнул Президент РТ.

Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов поблагодарил за поддержку деятельности райпо и кооперативов.

«Только за последние три года получили 84 спецавтомашины для организации мобильной торговли, заготовки, перевозки хлеба на сумму более 150 млн рублей. Построено 113 объектов торговли на 242 млн рублей. В этом году будет введено в эксплуатацию 11 таких сельских магазинов. Ежегодно возмещается часть затрат по доставке товаров в отдельные населенные пункты в размере 75 млн рублей», — отметил он.

В прошлом году райпо получили 18 автолавок.