Президент РТ вручил 193 автомобиля сельским больницам и поликлиникам

В День медицинского работника Президент РТ Рустам Минниханов вручил почти 200 автомобилей для нужд здравоохранения муниципальных образований.

Торжественно уедут в ФАПы, офисы врачей общей практики и ЦРБ 150 автомобилей «Лада Ларгус» и 43 микроавтобуса Ford Transit. Всего в 2021 году в Татарстане планируют приобрести 370 автомобилей «Медицинская служба» и 43 микроавтобуса.

Эти машины медики будут использовать для обслуживания домашних вызовов, транспортировки пациентов в больницы, а также для доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

В прошлом году по программе модернизации первичного звена за счет федерального бюджета приобрели 88 автомобилей. По этой же программе на 2021-2025 годы планируют переоснастить санитарным автотранспортом медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, центральные районные больницы, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.