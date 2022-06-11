Минниханов: В праздновании Сабантуя всегда участвуют люди разных национальностей

В праздновании Сабантуя всегда принимают участие люди разных национальностей и вероисповеданий. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время проведения национального праздника в Чистополе.

«Сабантуй — наш самый любимый праздник, мы каждый год его ждем. В Татарстане он проходит в селах, районных центрах, городах. В нашей стране его празднуют почти в 70 регионах. Сабантуй проходит и за границей», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что народы, проживающие в Татарстане, живут в мире и согласии. «Это наше самое главное качество. Это залог развития России в целом и нашей республики в частности», — заметил он.

Президент РТ напомнил, что 12 июня отмечается самый главный праздник нашей страны — День России. «В нашей стране реализуются масштабные проекты, которых раньше не было. В Татарстане они реализуются благодаря поддержке федерального центра. Хочу поблагодарить за это Президента и Правительство России. Например, в республике строится участок трассы М12, обход Нижнекамска и Набережных Челнов», — подчеркнул он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня побывали в Чистополе. На площадке Сабантуя они посетили национальные подворья — татарское, русское, чувашское, кряшенское, «восточный базар», а также площадку спортивных соревнований и национальной борьбы «корэш».

Кроме того, почетные гости праздника приняли участие в народных играх. Так, Рустам Минниханов поучаствовал в игре «Попади кольцом», когда с определенного расстояния нужно набросить кольца на столбики.

Во время рабочей поездки гости также побывали на конных скачках, которые прошли на городском ипподроме.