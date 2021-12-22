Президент РТ Рустам Минниханов встретился с заместителем главы МЧС РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Доме Правительства РТ с заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андреем Гуровичем, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече обсуждались такие вопросы, как развитие взаимодействия между МЧС России и Татарстаном, укрепление материально-технической базы, в частности закупка и капремонт пожарно-спасательной техники и модернизация объектов пожарной охраны, а также обеспечение безопасности граждан и территории.

Начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин также принял участие во встрече.