Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в форуме Kazan Digital Week 2021

С 21 по 24 сентября в выставочном центре Kazan Expo будет проходить международный форум Kazan Digital Week 2021, в котором примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на брифинге в Доме Правительства республики сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Основные тематическое направления международного форума — это „Интеллектуальные транспортные системы“, „Ситуационные центры“, „Цифровая индустрия 4.0“, „Экосистема финтех“, „Кибербезопасность“, „Инновации, интегрированные в бизнес“, „Цифровые технологии в сфере образования“, а также цифровые технологии в сфере культуры, здравоохранения и сельского хозяйства», — уточнила спикер.

На площадках Kazan Digital Week будет возможность ознакомиться с научными исследованиями, инженерными и коммерческими практиками, которые будут представлены не только разработчиками из Татарстана и России, но и компаниями из зарубежных стран.

На форуме Kazan Digital Week также состоится III отраслевой чемпионат WorldSkills в сфере информационных технологией DigitalSkills 2020/2021, выставки, тематические секции, круглые столы, заседания по вопросам интеллектуальных транспортных систем регионов Российской Федерации, а также заседание Правительства Республики Татарстан по вопросам цифровизации в промышленном комплексе РТ.

«На Kazan Digital Week 2021 в деловой повестке у самого Президента запланирован ряд мероприятий и встреч с участниками, которые прибудут на эту площадку», — уточнила Галимова.