Президент РТ принял участие во встрече главы Минэкономразвития РФ с Бердымухамедовым

В четверг, 19 мая, в Казани прошла рабочая встреча между министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Встреча состоялась на полях XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022», уточняет пресс-служба Президента РТ.

Во встрече приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией и Туркменистаном.

Участники рассмотрели перспективные проекты с участием российского бизнеса, реализуемые в разных сферах экономики Туркменистана. Максим Решетников особо подчеркнул, что все инвестпроекты с российским участием сохраняют свою актуальность.