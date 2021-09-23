Минниханов примет участие в праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах

25 сентября Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в мероприятиях по случаю Дня машиностроителя, которые традиционно проводятся в Набережных Челнах. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

«Здесь сконцентрировано одно из самых крупных направлений республики в машиностроительной отрасли — КАМАЗ. Если брать статистику за последние семь месяцев этого года по предприятиям машиностроительного комплекса, то в целом отгружено товарной продукции на сумму более 408 млрд рублей. И за восемь месяцев этого года увеличение товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксирует ряд предприятий, включая КАМАЗ», — отметила спикер.

Сегодня доля автогиганта на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей составляет 47%. Предприятие развивает линейку грузовиков поколения К5, разработало и выпустило новые модели пассажирского электротранспорта и низкопольных автобусов, ведет разработки водородного 17-тонного грузового автомобиля и водородного автобуса и многое другое.

«Все эти наработки и разработки будут представлены на Дне машиностроителя в Набережных Челнах. Также будет озвучена ситуация по машиностроению на ряде крупных предприятий», — сообщила Галимова.