Минниханов примет участие в чувашском народном празднике «Уяв» в Алькеевском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов на этой неделе посетит площадку праздника чувашской культуры «Уяв», который в этом году состоится в Алькеевском районе республики. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В этом году праздник пройдет в Алькеевском районе, на родине одного из известных чувашских поэтов. Рустам Нургалиевич традиционно посещает этот праздник, в этот также планируется его участие», – отметила Галимова.

Ожидается, что вместе с президентом республики праздник посетят губернаторы соседних регионов, а также председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, добавила Галимова.