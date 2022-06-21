Президент РТ предложил внести изменения в закон для предотвращения взрывов газа в домах

Необходимо принять меры по предотвращению взрывов газа в жилых домах. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«В части эксплуатации жилищного фонда необходимо принять меры по предотвращению взрывов газа в домах. Только в прошлом году в России произошел 31 взрыв. Предлагаем внести изменения в законодательство по обязательной установке в квартирах систем загазованности с автоматическим отключением газа и приточных клапанов на всех окнах», – сказал Президент РТ.

По мнению Минниханова, для собственников из группы риска такие мероприятия необходимо провести за счет бюджетных или тарифных источников. «Для повышения безопасности нужно возложить обязанности по техобслуживанию единого комплекса газового оборудования на газораспределительные организации с включением расходов в цену поставки газа для населения», – добавил он.

Руководитель республики подчеркнул, что пристальное внимание, особенно в зимний период, важно уделить вопросам уборки дворов многоквартирных домов. «Основная проблема – слабая техническая оснащенность жилищных организаций», – уточнил он.

В связи с этим Президент РТ попросил рассмотреть возможность предоставления жилищным организациям льготных кредитов на приобретение спецтехники. «Такой опыт есть в агропромышленном комплексе, когда идет поддержка наших компаний», – резюмировал он.