Президент РТ поздравил команду POZIS с победой на форуме «Инженеры будущего — 2022»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил команду АО «ПОЗиС», которая заняла второе место по итогам участия в X Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2022». Правительственная телеграмма направлена в адрес генерального директора предприятия Радика Хасанова.

«Второе место в рейтинге корпоративных команд столь представительного и престижного профессионального форума — это значимое и приятное событие, как для Вашей компании, так и для всей нашей республики. Оно свидетельствует о высоком уровне научно-образовательной системы Татарстана, большом творческом и креативном потенциале нашей молодежи, о системности и результативности осуществляемой в республике масштабной работы по подготовке новых поколений специалистов для отечественной промышленности», — говорится в поздравительном тексте.

Президент Татарстана выразил слова благодарности руководству АО «ПОЗиС» и всем работникам предприятия, отдельно поблагодарив заводскую молодежь за инициативность, устремленность и увлеченность работой.

«Разделяю с Вами радость заслуженного успеха и от души желаю Вам неиссякаемого вдохновения и созидательной энергии, дальнейших успехов в труде и больших свершений на благо родного предприятия, нашего любимого Татарстана и всей России», — сообщается в телеграмме.

Команда POZIS в составе капитана Александра Спирина, спикера Максима Стяжкина и участников Виктории Бернт, Дарьи Печуновой, Александра Зверева, Артема Назарова и Максима Филиппова уверенно заняла почетное второе место, достойно показав себя в рамках образовательной и культурно-спортивной программы Международного форума «Инженеры будущего», и стала лидером среди более 50 предприятий России и зарубежья.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.