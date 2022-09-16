Минниханов посетил благоустроенные дворы в Казани и пообщался с жителями

В Советском районе Казани комплексно благоустроили четыре дворовые территории по программе «Наш двор». Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили объекты после реновации по адресам на ул.Академика Кирпичникова 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул.Попова, 14; ул.Пионерская, 13, 19 и ул.Журналистов 9, 11, 13.

Обновленные дворы Президенту представили куратор программы «Наш двор» Арина Петрова и ведущий архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ» Вероника Ямилова.

Большой комплекс четырех «зеленых» дворов района объединяет 15 многоквартирных домов. По программе здесь установлено множество элементов детского оборудования как для самых маленьких, так и для подростков. Также появилась зона для воркаута.

В результате благоустройства теперь в квартале чередуются зоны с разной степенью активности: спокойные (зоны отдыха и небольшие уютные зеленые дворы) и более активные (детские и спортивные площадки). Это позволяет жителям полноценно использовать дворовые территории и чередовать разные сценарии отдыха и времяпрепровождения во дворах. Все эти зоны внутри квартала архитекторы объединили сетью удобных тротуаров.

Во дворах появились комфортные и безопасные пешеходные маршруты. «Мы организовали 54 новых парковочных места. Установили 82 опоры освещения — теперь здесь безопасно гулять даже в позднее время», — рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

Благодаря активному включению в процесс управляющей организации и администрации района во дворе на ул.Журналистов, 9 появилось поле для мини-футбола со специальным покрытием. 3 сентября здесь состоялся турнир по мини-футболу «Коробка», где приняли участие любительские команды горожан и представителей креативных индустрий.

В фонде также добавили, что процент выполнения дорожных работ по программе «Наш двор» в Татарстане составляет 99,31%, в частности, по Казани — 99,67%.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Рустам Минниханов. За время работы Программы в Татарстане будет благоустроено около 7000 дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий, реализуемых в республике.