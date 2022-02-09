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Происшествия
9 февраля 2022  17:05
Полина Шевчук

Президент РТ поручил усилить работу по повышению финансовой грамотности населения

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На итоговой коллегии Министерства внутренних дел Татарстана Президент республики отметил, что за прошлый год на 8,3% выросло число преступлений в киберсфере.

Одним из решений проблемы киберпреступлений Рустам Минниханов считает постоянное повышение профессионализма полицейских и освоение современных и высокотехнологичных средств борьбы с преступностью. Кроме того, необходимо наладить взаимодействие между банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

Президент Татарстана поручил Министерству образования, Минцифре и Татмедиа активизировать работу по информированности населения и повышению финансовой грамотности граждан.

#кибербезопасность #президент Татарстана
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