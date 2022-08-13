Минниханов поручил в следующем году построить в Лаишевском районе школу и детсад

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в будущем году построить в Лаишевском районе детсад и школу. За основу он предложил взять проекты, которые реализуются в Казани и Набережных Челнах.

«Посмотрите проекты начальной школы и детского сада, необходимо рассмотреть их возможность реализации в Лаишевском районе и включить их в план на следующий год», – сказал он на совещании в Кабмине РТ.

По словам руководителя республики, национальные возможности и вопросы образования необходимо адресовать профильному министерству.

Напомним, в этом году, по данным Минстроя Татарстана, в республике запланировано строительство 12 общеобразовательных организаций, рассчитанных на 8,7 тыс. учеников.