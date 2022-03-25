Президент РТ поручил проработать вопрос импортозамещения компонентов для моющих средств

Одно из крупнейших предприятий бытовой химии в Татарстане предложило выпускать в республике компоненты для моющих средств, которые в настоящее время для всей отрасли ввозятся из-за рубежа.

Генеральный директор компании «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сказала, что считает возможным организовать, к примеру, на нефтекомплексе ТАНЕКО, производство поверхностно-активных веществ – ПАВов.

«Сейчас возникла угроза с обеспечением текущего производства основным сырьем – поверхностно-активными веществами. Мы работаем на сырье, которое является продуктом нефтепереработки. Мы используем альфа-олефины, которые поставлялись из США, но мы знаем, что они есть в России», – сообщила Лаврикова.

Такую продукцию, действительно, выпускает «Нижнекамскнефтехим». Однако массовая доля линейных альфа-олефинов недостаточна – только 84%, а нужно 93%.

Альтернативой могут быть высшие жирные спирты, а также линейный алкилбензол (ЛАБ) и алкилбензолсульфокислота (АБСК). «Мы на них моющие средства не производим, но активно работаем при производстве сухих моющих средств», - сказала Лаврикова.

Глава компании предложила два сценария организации производств альфа-олефинов и ЛАБ/АБСК в Татарстане. Первый – запуск производств на ТАНЕКО. Второй – организация выпуска на ТАНЕКО только ЛАБ/АБСК со снижением качества готовой продукции. В обоих случаях потребность в компонентах составит 1,2 тыс. тонн в месяц.

«Мы предлагаем рассмотреть варианты, когда будем производить альфа-олефины и ЛАБ/АБСК на территории Татарстана. Это даст возможность создать замкнутую цепочку от поля до прилавка, производя все компоненты. Тем более, это товары первой необходимости», – сказала она.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что этот вопрос будет взят в работу.

«Давайте проработаем вопрос по импортозамещению. Мы будем эти темы обсуждать на федеральном уровне. Это вызов для всей страны. На самом деле, у нас хорошие возможности занять рынок, поэтому будем работать», - сказал он.