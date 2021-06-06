Президент РТ поручил помочь Центру русского фольклора в поиске нового помещения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил помочь казанскому Центру русского фольклора в поиске площадей для расширения и рассмотреть ряд других вопросов, связанных с проектами Русского национально-культурного объединения РТ.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, во время встречи Президента Татарстана с представителями творческой интеллигенции и активистами объединения председатель организации Ирина Александровская рассказала о некоторых ее инициативах.

В частности, по ее словам, Центр русского фольклора, занимающийся в том числе изготовлением русских народных игрушек, проведением выставок и поиском экспонатов русской культуры, нуждается в расширении площадей. Сейчас совместно с исполкомом Казани организован поиск нового помещения для центра.

Услышав рассказ о сложившейся ситуации, Рустам Минниханов «поручил рассмотреть вопрос и оказать содействие организации».

Александровская также упомянула еще одну идею — установить возле Бугульминского государственного русского драматического театра памятник актеру Алексею Баталову. Сам Баталов не раз говорил, что его путь как актера начался именно в Бугульме, где он жил в эвакуации во время Великой Отечественной войны вместе с матерью — актрисой Ниной Ольшевской. Местный театр носит имя Алексея Баталова.

Еще один проект предполагает оказания содействия музею -квартире художника Константина Васильева в поселке Васильево Зеленодольского района.

Кроме того, Александровская заметила, что осенью этого года в Университетском дворике КФУ появится бюст писателя Сергея Аксакова. Его установят в честь 230-летия прозаика.

Помимо этого, руководитель Русского национально-культурного объединения РТ поблагодарила руководство республики и лично Президента Татарстана за принятое ранее решение о благоустройстве и обновлении бюстов и памятников русском писателям, включая памятник Горькому, а также за обновление сквера Толстого и других общественных пространств.

Сказала она и о фестивале «Рукопожатие республик», объединяющем поэтов из разных регионов России. Мероприятие должно стать пятым по счету. Провести его предполагается офлайн, в отличие от прошлогоднего онлайн-фестиваля.

По итогам встречи Рустам Минниханов дал ряд поручений о проработке вопросов и оказании содействия в работе Русскому национально-культурному объединению Республики Татарстан Министерству культуры РТ, Министерству образования и науки РТ и исполкому Казани.

Фото: tatarstan.ru.