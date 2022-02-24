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Сельское хозяйство
24 февраля 2022  19:21
Надежда Гордеева

Президент РТ попросил ветслужбу взять под жесткий контроль ввоз животных и птицы

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Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал взять под контроль ввоз в республику животных и птицы из неблагополучных по ветеринарным заболеваниям регионов России. Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Тревожная ситуация в части ветеринарной безопасности. Ветеринарной службе совместно с Россельхознадзором, исполкомами районов необходимо взять под жесткий контроль ввоз животных, птицы из неблагополучных регионов. Без проверки никаких действий», — сказал Президент РТ.

Минниханов также попросил проводить разъяснительную работу на местах с перекупщиками скота.

По его словам, в прошлом году в соседних регионах России зафиксированы случаи ящура. «Наша республика ориентирована на животноводство, и для нас это (проникновение заболевания — прим. Т-и) будет катастрофой», — заключил он.

#Рустам Минниханов #управление ветеринарии рт
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