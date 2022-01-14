Президент РТ попросил активизировать работу по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил активизировать работу по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон. Об этом руководитель республики заявил на заседании коллегии Управления Росреестра по РТ и Кадастровой палаты по РТ.

«Для успешной работы необходимо на территории всех районов активизировать работу по наполнению ЕГРН сведениями. В частности, нужно активнее вносить сведения о границах населенных пунктов – пока 36%. Следующая задача – внесение в ЕГРН сведений о территориальных зонах, сейчас это 18%», – сказал Президент РТ.

Минниханов добавил, что отсутствие в ЕГРН сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости и налогообложения, приводит к значительному недополучению налоговых поступлений. «А это наша доходная база», – заметил он.

По словам Президента РТ, необходимо завершить мероприятия по инвентаризации объектов капитального строительства и земельных участков с незарегистрированными в установленном порядке правами, а также организовать работу по информированию населения о возможности самостоятельной регистрации.

«Особое внимание необходимо уделить многоквартирному жилищному строительству. Часто отдельные квартиры не регистрируются несколько лет. Нам необходимо обратиться в Правительство, определить регламент, чтобы такого не было. Один из важнейших вопросов – контроль над целевым использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения. Работа ведется, но, на мой взгляд, недостаточно. Эта наша общая задача», – подчеркнул он.

При этом Минниханов отметил положительную динамику электронного взаимодействия органов власти и муниципалитетов с Росреестром. «В Год цифровизации эту работу надо продолжить. Форма электронного взаимодействия более прозрачная и удобная. Муниципалитеты, министерства, ведомства республики в своей деятельности должны активнее использовать систему межведомственного взаимодействия и электронные сервисы Росреестра», – резюмировал он.

Руководитель Кадастровой палаты по Татарстану Аркадий Белкин сообщил, что в прошлом году внесены границы 268 населенных пунктов. На данный момент в ЕГРН содержатся сведения о 1 128 таких границах. Кроме того, за 2021 год реестр пополнился сведениями о 2 196 границах территориальных зон.

Руководитель Управления Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров рассказал, что в 2021 году совершено более 1,3 млн регистрационных действий, что на 37% больше, чем в 2020-м. Он уточнил, что 86% проведенных действий касались регистрации прав, перехода прав, сделок с недвижимостью, регистрации арестов и обременений. Количество обращений, связанных с постановкой на кадастровый учет, возросло на 16% по сравнению с 2020 годом.